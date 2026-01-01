Радвам се, че на червения килим в Кан има българска реч, това е много силно, след толкова много години, в толкова силна секция. Това каза Сюлейман Летифов, след като драмата „Мечтаното приключение“ – копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, в която участва, спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан.

Действието в лентата на германската режисьорка Валеска Гризебах се развива в България, заснет е изцяло у нас, с участието на непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, посочват копродуцентите от „Мирамар филм“.

Сюлейман Летифов влиза в образа на Саид, а извън него прекарва дните си в сатовчанското село Кочан. Актьорската му кариера започва случайно – с така наречения „стрийт кастинг“, с който екипът на Валеска Гризебах избира хората, които ще пресъздадат историята и в първия филм, заснет в района на Гоце Делчев – „Уестърн“ (2017), и в последващата им работа по „Мечтаното приключение“. Самият той, след като получава покана буквално на улицата, отива на първия кастинг от любопитство, което впоследствие го отвежда до червения килим в Кан.

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Никога не ми е минавало през ум, за мен тази индустрия беше тотално чужда, разказва за пътя си до киното Сюлейман Летифов. Той допълва, че до онзи момент неговата „индустрия“ са пазарите, сергиите и панаирите, на които в продължение на години продава части за автомобили и мотоциклети.

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По думите му когато в района младите заминават да работят по чужбина, а възрастните пазаруват основно в аптеките и хранителните магазини, се преориентира и започва да се занимава с обработка на камък - занаят, популярен в този край.

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За мен „Мечтаното приключение“ наистина беше мечтано, животът ми целият е приключение, имам бурен живот и това, което се случи, сякаш бях подготвен за него. За мен не беше чуждо, живял съм в такива среди, живял съм такъв живот, разказа Сюлейман Летифов за връзката си с образа на Саид, в който влиза в „Мечтаното приключение“.

Летифов не крие възхищението си от работата на творческия екип, реализирал продукцията, която спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан. По думите му режисьорът Валеска Гризебах и нейните асистентки Маргарита Кудрина и Хенрике Майер са положили „пет години къртовски труд, ходиха там, дето и мъже няма да имат смелост да отидат“.

След години на подбор на актьорски състав и проучване започват и снимките в района на Свиленград. Екипът избира „за всяка роля точния човек, със съдбата, с неговия си живот“, допълни Летифов. Според него това прави филма абсолютно автентичен, а актьорите никога не са имали ограничение какво да казват, нито сценарий, „който да зубрят“. Просто се казва: тази сценка трябва да е върху тази тематика – или се ядосвате, или се водите, или се карате, разказа още непрофесионалният актьор от Кочан.

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Думите са почти на актьорите, Валеска даваше много малко думи от себе си, много рядко, всичко друго си беше част от актьорите - с техните думи, с техния начин да го изкажат, движения, чувства, никога не са се престрували на други хора, каза още Сюлейман Летифов.

Той смята, че Валеска Гризебах е създала едно семейство от хората, избрани да участват във филма ѝ. „Все едно цял живот всички сме били заедно, никой не се притесняваше да излезе пред камера“, посочи той и допълни, че Гризебах е имала пълно доверие на непрофесионалните актьори, селектирани след кастингите, макар че нищо от случващото се на снимачната площадка не е било „елементарно“.

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След еуфорията от спечелената награда, Сюлейман Летифов разказа, че с нетърпение се е върнал в родния си край. Тук си ми е най-благо, дори и в Кан бях като войник, чаках да дойде моментът да си се прибера, допълни той. Въпреки това не крие радостта от постигнатия успех от целия екип.

Споменът за „Мечтаното приключение“ остава с него и след филма с един от „участниците“ в лентата – бялата, стара кола, която след снимките получава като подарък и сувенир от авантюрата с киното.

Сюлейман Летифов отправи и пожеланието всеки български артист – професионален или не, да има късмета да стъпи на червения килим. „Радвам се за всичко, което се случи, най-вече се радвам за успеха на Валеска и успеха за България. Остават много спомени, остава история за самия мен, но и за България“, каза още Летифов.