Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн поздрави Бургас за домакинството на конкурса догодина, пише NOVA.

„Радваме се, че Бургас ще бъде градът домакин. Той носи нещо наистина специално на конкурса. Това е оживен, приветлив град на Черно море, със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на „Евровизия", казва Грийн.

Бургас ликува под звуците на „Bangaranga“ след избора за „Евровизия 2027“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Той допълва, че желанието е „Евровизия 2027" да носи „истински български дух", но и да бъде „празник, който обединява хората чрез музиката“.

„Благодарим на всички градове, които показаха такъв ентусиазъм в кандидатурите си за домакинство на първата „Евровизия" в България", написа още директорът. И подчерта, че "очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица през май и да приветстваме света в Бургас".