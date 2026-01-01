Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“
Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ / БТА

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн поздрави Бургас за домакинството на конкурса догодина, пише NOVA

„Радваме се, че Бургас ще бъде градът домакин. Той носи нещо наистина специално на конкурса. Това е оживен, приветлив град на Черно море, със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на „Евровизия", казва Грийн.

Бургас ликува под звуците на „Bangaranga“ след избора за „Евровизия 2027“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Той допълва, че желанието е „Евровизия 2027" да носи „истински български дух", но и да бъде „празник, който обединява хората чрез музиката“.

„Благодарим на всички градове, които показаха такъв ентусиазъм в кандидатурите си за домакинство на първата „Евровизия" в България", написа още директорът. И подчерта, че "очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица през май и да приветстваме света в Бургас".

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