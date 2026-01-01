Випускниците на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще получат първите си офицерски звания и дипломите си на тържествена церемония, която ще се състои днес от 9:00 часа на площад „Възраждане“ в Плевен.

На церемонията ще бъдат произведени в първо офицерско звание курсантите от 75-ия випуск „Априлски – 2026“, а кадетите от Професионалния сержантски колеж към училището ще получат свидетелства за придобита професионална квалификация „сержант“.

В тържеството ще участват министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Тази година ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалният сержантски колеж изпращат общо 116 випускници. От тях 64 кадети от формированията на Военновъздушните сили, обучавани в задочна форма, завършват обучението си с професионална квалификация „сержант“.

След официалната церемония ще бъдат открити и осветени барелефи на бележитите авиационни дейци проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен.

В рамките на посещението си в града министър-председателят Румен Радев ще проведе и среща с кмета на Плевен Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски. Срещата е насрочена за 11:00 часа в сградата на Областната администрация.