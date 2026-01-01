Конкурс за книги и ръкописи в шест литературни и изследователски жанра обявяват учредителите и партньорите на Априловските награди за литература.

Това съобщи директорът на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“-Габрово Савина Цонева.

В конкурса могат да участват книги, издадени в периода от 15 септември 2025 г. до 15 септември 2026 г., както и ръкописи в жанровете поезия, проза, литература за деца, хумор и сатира, етнография и краезнание.

Право на участие имат автори, родени или дълго пребивавали на територията на община Габрово, както и редовни членове на Дружеството на писателите-Габрово.

Книгите или ръкописите трябва да бъдат представени в два екземпляра, придружени от кратка творческа биография и данни за контакт. Те се приемат до 15 септември включително в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, отдел „Краезнание“, на площад „Възраждане“ № 23 в Габрово.

Книгите, участвали в конкурса, остават във фонда на библиотеката, а ръкописите се връщат на участниците.

Организаторите си запазват правото да популяризират наградените книги чрез публикуване на откъси от тях в местни медии и в алманах „Зорница“.