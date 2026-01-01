Испания отхвърли категорично претенциите на Мароко към Сеута и Мелиля, след като мароканският министър на правосъдието Абделатиф Уахби заяви, че въпросът за двата автономни града „остава на масата“ в разговорите с Мадрид.

„Суверенитетът на Испания над Сеута и Мелиля не подлежи на никакво съмнение“, заявиха испански дипломатически източници пред „Евронюз“.

По думите им Сеута и Мелиля са част от международно признатата териториална цялост на страната.

„Териториалната цялост на Испания никога не е била и никога няма да бъде предмет на обсъждане с когото и да било“, подчертаха дипломатическите представители.

„Сеута и Мелиля са безусловно испански“

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Позицията идва след поредица от изявления на испанския министър на отбраната Маргарита Роблес, която по време на посещението си в Сеута заяви, че двата автономни града са „неприкосновени“.

Роблес увери жителите, че испанските въоръжени сили ще продължат да бъдат разположени в Сеута.

„Сеута и Мелиля са безусловно испански“, заяви тя.

„Хората в Сеута трябва да знаят, че въоръжените им сили ще бъдат до тях. Няма да ги изоставим“, добави министърът.

Според анализатори посланието има за цел както да успокои местното население на фона на слуховете за нов опит за масово навлизане на мигранти, така и да отправи ясен сигнал към Мароко.

Мароко: Въпросът „остава на масата“

Напрежението се засили след изявления на мароканския министър на правосъдието Абделатиф Уахби. В интервю за саудитския телевизионен канал „Ашарк Нюз“ той определи спора за контрола върху Сеута и Мелиля като „нерешен въпрос“.

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По думите му темата за двата автономни града „остава на масата“ при срещите между представители на Испания и Мароко.

Уахби разкритикува и политиката на Мадрид спрямо мигрантите, пристигнали незаконно на испанска територия. По-рано той заяви и че Мароко обмисля прекратяване на действието на споразумението за екстрадиция с Испания.

Изявленията идват близо две седмици след миграционната криза в Сеута. Положението на мароканските непълнолетни, които все още се намират в града, остава сред нерешените въпроси между двете държави.

Мароканският министър настоя децата да бъдат върнати в родината си и отново да бъдат събрани със семействата си.

„Ние не изоставяме децата си. Искаме и настояваме децата ни да се върнат в Мароко“, заяви Уахби.

Той отхвърли твърденията, че Рабат използва миграцията като средство за натиск върху Испания.

„Продължаваме да отстояваме териториалните си претенции и искаме да разрешим проблема чрез диалог“, каза Уахби. „Никога не сме използвали този въпрос като инструмент за натиск.“

Мароканският министър отхвърли и идеята деца от страната му да остават в Испания, за да помогнат за справянето с демографските ѝ проблеми.

„Ние не сме държава, чиято цел е да решава демографския проблем на която и да било друга страна“, заключи той.