Експозиционните зали на Националния Етнографски музей продължат да са с вход свободен всяка събота и неделя през септември 2026 г. за посетителите от 10:00 ч. до 12:00 ч. Безплатният вход за НЕМ е целия месец за всички категории посетители в посочения часови диапазон и важи за: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 септември 2026 г.

Под мотото „120 години – 120 минути в НЕМ“ посетителите ще имат възможността да се насладят на едно истинско пътешествие във времето и пространството, опознавайки традициите, обичаите и бита на българите от различни епохи и региони.

Националният етнографски музей (НЕМ) празнува тази година своя 120-годишен юбилей – значим повод, който ще бъде отбелязан с поредица от специални събития, изложби и инициативи, посветени на богатото културно-историческо наследство на България.

През август музеят бе част от инициативата на Столична община „Лято на паветата“. В рамките на кампанията близо 700 жители и гости на София се възползваха от възможността за безплатно посещение на музея в съботите и неделите между 10:00 и 12:00 часа.

Поради нестихващия интерес към постоянната експозиция на музея, уникалната изложба „Звездното небе – митология и наука“, към която вече се предлага и двуезичен албум и временната изложба „Да се преместиш на село“, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН реши да удължи и през месец септември тази възможност за гражданите. Така всеки уикенд от 10:00 до 12:00 часа всички желаещи ще могат да се потопят в уникалната атмосфера на музея и да се докоснат до съкровищата на българската етнография.