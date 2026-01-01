Археолози са извадили добре запазен бронзов меч от вулканично езеро в Италия, пише „Лайв сайънс“. Оръжието е на около 3300 години и вероятно е било потопено в езерото като дар за божество или в чест на високопоставен воин, живял много преди възхода на етруските и римляните.

Мечът е открит в езерото Мецано, разположено в кратера на древен вулкан, на около 100 километра северозападно от Рим, сочи съобщение на Службата за археология, изящни изкуства и ландшафт за провинция Витербо и Южна Етрурия към италианското Министерство на културата.

Мечът датира от късната бронзова епоха (XIV–XIII век пр.н.е.) и въпреки изминалите хилядолетия е запазил остротата си. Това е третият подобен меч, открит в езерото Мецано през последните 50 години.

Хората през бронзовата епоха са изграждали наколни жилища – къщи, издигнати върху дървени колове над водата – на мястото, където днес се намира езерото Мецано. По време на последните си проучвания археолозите са открили части от потопеното селище.

Според съобщението изследователите са намерили също множество непокътнати вази, брадви, върхове на стрели, кинжали, върхове на копия, игли и бронзов бръснач.

Мечът и бръсначът са открити близо един до друг, което предполага, че двата артефакта може да са били свързани с човек с висок обществен статус, например представител на воинския елит.

Поставянето на метални оръжия в езерото обаче може да е свързано и с по-широко разпространена ритуална практика през бронзовата епоха. При нея съкровища от накити, както и огънати или ритуално „убити“ предмети, били хвърляни във водни басейни.

Тази практика продължила векове наред, включително и през етруската епоха, когато кладенците били ритуално „затваряни“ чрез поставяне на артефакти и извършване на човешки жертвоприношения.

През XIII век пр.н.е. хората в Централна Италия участвали в търговски мрежи, обхващащи цялото Средиземноморие. „В този контекст бронзовите оръжия не били само средства за водене на бой, но и символи на престиж, идентичност и власт“, се посочва в съобщението.

Мечът и останалите артефакти, открити в езерото Мецано, предоставят на археолозите нова информация за хората, населявали праисторическа Италия много преди появата на римляните и етруските, отбелязва „Лайв сайънс“.