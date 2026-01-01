Двама мъже са пострадали при предполагаеми нападения във Ветово и Русе, като за живота на единия от тях има опасност, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Тя добави, че в единия случай 52-годишен мъж от Ветово е настанен в интензивното отделение на Университетската болница „Канев“ в Русе с тежка черепно-мозъчна травма и счупвания на челюстта и други лицеви кости, като за живота му има опасност.

По данни на полицията мъжът е бил транспортиран до болницата от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Ветово на 29 октомври. На следващия ден лечебното заведение е уведомило полицията заради съмнения, че нараняванията са причинени при побой. В хода на разследването е установено, че на 28 октомври, около 23:00 ч., мъжът е бил нападнат във Ветово. Полицията е установила предполагаемия извършител – 33-годишен мъж. Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

При другия случай 55-годишен русенец е със счупена бедрена кост след предполагаемо нападение на улица „Николаевска“ в Русе. Сигналът е подаден на 30 октомври около 1:08 часа. Полицейски служители са открили мъжа на детска площадка зад блок „Елена“. Той е бил транспортиран до Университетска болница „Канев“, където е приет за лечение.

По разказа на пострадалия, докато се придвижвал сам по ул. „Николаевска“, към него се приближили няколко мъже. Един от тях го ритнал в бедрото, при което той паднал. След това мъжете му помогнали да се изправи и го отвели до беседка в близката детска площадка, откъдето си тръгнали.

Полицията проверява изложените от пострадалия твърдения и изяснява обстоятелствата около инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.