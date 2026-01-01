Пътниците от автобуса с български туристи, катастрофирал в района на турския град Одрин, вече пътуват обратно към България с друг автобус, изпратен от Русе. Това съобщи за БТА Стелиан Николов, управител на „Автошкола Николов“ и собственик на катастрофиралия автобус.

10-има българи са пострадали при катастрофа между туристически автобус и тир в Турция, съобщават местни медии. Автобус, превозващ пътници от Русе за Истанбул, се блъснал в движещ се пред него тежкотоварен камион край град Одрин.

Николов, който се е движел непосредствено зад автобуса, разказа, че катастрофата е станала заради паркиран без светлини камион в тъмната част на пътя. В района е имало дъжд и мъгла, а отдясно били паркирани и други камиони.

„Камионът се вижда в последния момент, без да е обозначен по никакъв начин. Автобусът се опита да го избегне, но не успя и го закачи. Ако ударът беше челно, със сигурност щеше да бъде фатален“, каза Николов.

Той допълни, че след сблъсъка от камиона започнали да се разпиляват касетки и други предмети. Въпреки това успял да премине между двата автомобила и да помогне на пострадалите.

По думите на Николов, идващият след това от Русе автобус, който да прибере хората, се е забавил заради продължителни проверки на границата от страна на турските власти. Катастрофиралият автобус е оставен на паркинг в Одрин, а пътниците са продължили пътуването си с другия автобус заедно с багажа си.

"Мъгливо беше, даже валеше. Този камион без да има никакви светлини все едно е угасен в крайно лява лента, с височина 4 метра. Автобусът, който се удари, в случая той беше пред мен, той го видя в последния момент, до него имаше и други спрели камиони. Той за да избяга удара тръгна надясно обаче го закачи в последния момент", каза Николов.

Според управителя на фирмата пробата за алкохол на шофьора на камиона била положителна. От туристическата агенция казаха, че пострадалите са напуснали болниците в Одрин. Две жени са със счупени крайници.

Илия Запрянов управител на туристическата агенция: "Единият вече си пътува към Русе. Другият, полицията в Одрин ни съдейства и го закара до границата и той вече пътува към Русе. Цялата група беше заведена в Районното управление в Одрин. Автобус от Русе тръгна празен, който може би вече около 3 часа седи на скенер на турска граница и не може да влезе на територията на Турция да натовари групата, да вземат багажа и групата. Това което решихме - връщаме ги обратно в Русе цялата група, Следващата семица им възстановяваме сумите."

По-рано генералният ни консул в Одрин Радослава Кафеджийска съобщи, че четирима пострадали са настанени за проследяване на състоянието им - трима в Държавната болница Мурат Първи и един в Университетската болница на Тракийския университет.

Няма опасност за живота на хоспитализираните. Те ще бъдат изписани още днес.

Катастрофата е станала около 01:30 ч. на шестия километър от пътя Капъкуле - Одрин. След подаден сигнал на мястото на произшествието са изпратени множество полицейски екипи, жандармерия и медицински екипи, съобщи "Хабер 7".

В автобуса са пътували двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство.

Засега не са известни причините за инцидента.