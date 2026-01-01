Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon извърши мисия за наблюдение над западната част на Черно море. Машината летяла в рамките на изключителната икономическа зона на България, съобщи Itamilradar.com.

Самолетът с регистрационен номер 170269 изпълнил полета си днес. Основната му задача била да следи морската обстановка в район, в който търговското корабоплаване е изложено на риск от руски атаки с дронове. Машината летяла в международни води, като маршрутът ѝ включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие, посочва NOVA.

Според анализа на Itamilradar профилът на полета показва, че става дума за мисия за морско наблюдение, а не за радиоелектронно разузнаване. Подобни операции имат за цел да проследяват движението на плавателните съдове и да откриват потенциални заплахи за корабоплаването.

Boeing P-8A Poseidon е разработен основно за откриване и борба с подводници, но разполага и с оборудване за наблюдение на морската повърхност и патрулиране.

Полетът е поредният пример за засиленото присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море. През последните дни в района са регистрирани и други подобни мисии. Сред тях са полети на американски самолети P-8A Poseidon и на италиански самолети за ранно предупреждение и управление CAEW.

Засиленият интерес към наблюдението на региона е свързан с нарастващите рискове за морския транспорт. Руските атаки с дронове срещу търговски кораби поставят под въпрос сигурността на корабоплаването, особено по маршрутите, които свързват украинските пристанища с останалата част от черноморската транспортна мрежа.