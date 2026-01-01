Премиерът Румен Радев засегна няколко теми по време на изслушването пред депутатите в Народното събрание, сред които атаките срещу кораби в Черно море, разследването на инцидентите, разговорът с руския посланик Елеонора Митрофанова и доставките на горива в България. От парламентарната трибуна той потвърди, че от потъналите кораби са спасени четирима души от единия плавателен съд, и благодари на военнослужещите, участвали в спасителните операции.

Нова атака в Черно море: Два кораба атакувани с дронове, осем моряци в болница, 13 в неизвестност

Премиерът съобщи, че не са открити останки от дронове, за да се каже кой е източникът на атаката. "Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и, в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване", обясни премиерът.

"Предстои нашето обръщение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край", каза премиерът. Той посочи, че е провел разговори с генералния секретар на НАТО и председателя на ЕК, които са заявили готовност да съдействат със всичко, с което разполагат.

По отношение на кораба "Челси", той заяви, че до края на седмицата трябва да се "избуксира" в пристанище Варна и да бъде извършено щателно обследване на кораба.

Радев коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. "Получих уверение, че те нямат информация от тяхното министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не", обясни той.

Няма нарушение на дипломатическия протокол при разговора с Митрофанова. Като министър-председател имам право да разговарям с всеки посланик в България, заяви Радев в отговор на критики от страна на Атанас Атанасов.

„Мисля, че дадохме много ясен знак, като повишихме нивото на този разговор и той се осъществи в присъствието на министъра на външните работи“, подчерта Радев.

Премиерът коментира и въпроса за отговорността за атаките срещу кораби, като заяви, че правителството не разполага с категорични доказателства кой стои зад тях.

„За съжаление, аз не мога да бъда категоричен като вас. Може би вие разполагате с някаква допълнителна информация, може би сте видели дроновете, може би сте изследвали осколките, но ние не успяхме. Ние работим с факти, а не с лозунги“, заяви той.

Според Радев повратна точка в ситуацията е случаят с кораба „Челси-3“. По думите му, за разлика от предишните засегнати плавателни съдове, регистрирани извън Европа и с неевропейски екипажи, този кораб има пряка връзка с Украйна.

Премиерът посочи, че екипажът е смесен – украински и азербайджански, корабът е регистриран в Одеса, украинска собственост е и плава под малтийски флаг. „Това, което заявих на посланик Митрофанова, е, че няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи“, обясни Радев. Той допълни, че според него резултатът от атаките е в полза на Русия, но подчерта, че това остава предположение, което не може да бъде доказано с наличната информация.

„Предположението е, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. И наистина логиката води натам. Проблемът е, че за разлика от вас ние не можем да го докажем“, заяви премиерът.

В заключение Радев призова Атанас Атанасов, ако разполага с конкретни доказателства, да ги представи публично. „Ако разполагате с някакви конкретни доказателства, заповядайте, обявете ги, за да чуят всички българи“, каза той.

Антидрон защита

Премиерът каза, че в проекта „Фрея“ за противобалистична защита участват до момента 9 държави. По думите му членуват само мощни и по-развити държави от ЕС, плюс Великобритания и Украйна. Той подчерта, че наскоро Полша също се е присъединила. Все още не е ясно с какъв ресурс всяка държава трябва да участва.

Mинистърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България участва в инициативата „Drone Edge“ и е заявила участие с 80 млн. евро чрез проект за придобиване на 20 системи – 10 мобилни и 10 стационарни, по механизма SAFE.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата „Drone Edge“. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и съвместно закупуване на антидрон системи“, обясни Стоянов.

Той допълни, че България ще се включи и в друг проект – за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Този проект предвижда задължителна годишна вноска от 220 000 евро и е с продължителност три години.

Премиерът коментира и доставките на горива у нас. Той увери, че няма място за паника.

"Искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника и истерия. Дизел има и ще има. Лукойл работи надежно, месечната консумация е 190 000 тона", каза той. По думите му "Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември. Той подчерта, че има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води. "Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има", обясни той и допълни, че не могат да се очакват промени в застраховките, цената на транспорта и цената на доставките.

Даниел Митов от ГЕРБ запита Радев какви конкретни указания е дал Радев, между 6 и 13 октомври, чрез министъра на външните работи за действия, поискана ли е кризисна консултация в Съвета НАТО-Украйна.

"По отношение на това кой наистина е извършителят - ние не разполагаме с вашата кристална топка. Тя сочеше, че АМ "Хемус" ще е готова 2017 година. Няма как толкова смело да назовем доказателства. Ние работим с доказателства, а не с хипотези", каза премиерът. По думите му вчера е проверен северноатлантически съвет, ръководен лично от Марк Рюте. "Няма как да кажете, че ние не водим активна дипломатическа дейност, напротив - нашите инициативи се отчитат", увери Радев.

Радослав Рибарски от ПП запита откъде Радев има уверение, че български кораби няма да бъдат атакувани и дали това е заключение от разговор с Митрофанова. Радев отговори, че всички кораби плават с включен транспондер, който във всеки един момент показва пълната информация за кораба - регистрация, маршрут и тн. "Аз съм поставил този въпрос на Боданов и на Митрофанова. Специално за безопасността на корабоплаването в нашите териториални води, в нашата изключително икономическа зона и кораби, пътуващи за и от българските пристанища", обясни той. Радев каза, че не очаква, че която и да е от воюващите страни ще атакува кораб, доставящ стоки на държава-член на НАТО и ЕС. "Особено за България, имам по-голяма степен на сигурност и от моите разговори с лицата, които споменах", каза премиерът.

Депутатите изслушват премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).

Програмата за днес предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, с който се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване.

Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в Закона за здравето на първо четене, внесени от „Възраждане“, „Демократична България“ (ДБ) и ПБ. Законопроектът на „Възраждане“ цели възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Измененията на ДБ предвиждат преодоляване на дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. С промените на ПБ се предвижда служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства.

В дневния ред на парламента е и първо четене на законопроект за промени в Закона за храните, внесени от Министерския съвет, които целят постигане на съответствие и транспониране в цялост на разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води.

Като първа точка за четвъртък се предлага да бъде второ четене на промени в Кодекса за застраховането, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене на 23 септември 2026 г.

Парламентът ще гласува и проект на решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, както и законопроект на второ четене за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които са внесени от Министерския съвет.

В дневния ред за четвъртък е и първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерския съвет.

За петък в проекта на програма е записано депутатите да разгледат на второ четене законопроект за промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.