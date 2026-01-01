Два търговски кораба са станали обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб, „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна. Спасителните действия продължават при тежки метеорологични условия и силно морско вълнение.

Всички 15 моряци от „Челси 3“ са спасени, осем са в болница

Първият сигнал за бедстващ търговски кораб е получен в 01:57 ч. на 13 октомври от дежурния на „Варна трафик“. Плавателният съд „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван на около 15 морски мили източно от Бяла, област Варна.

На борда са се намирали 15 моряци – осем граждани на Азербайджан и седем на Украйна.

Незабавно след получаването на сигнала е сформиран оперативен щаб и е организирана спасителна операция с участието на „Гранична полиция“ и останалите компетентни институции.

Въпреки тежките метеорологични условия и бурното море граничните екипи са успели да евакуират всички 15 членове на екипажа и да ги транспортират до пристанище Варна.

Осем от спасените моряци са настанени в лечебни заведения във Варна. Петима са приети в МБАЛ „Света Анна“. Други трима са приети във МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия. Пострадалите са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украински гражданин на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, а единият от пострадалите е и с лека черепно-мозъчна травма. Тримата са настанени в Клиниката по изгаряния. Няма опасност за живота им.

Моряците разказват за дронове и три взрива

Според разказите на оцелелите моряци корабът е бил обграден от дронове, след което са се чули три взрива. Това е накарало екипажа да предприеме незабавна евакуация.

По предварителни данни плавателният съд вероятно е бил поразен от три безпилотни летателни апарата.

„Челси 3“ е построен през 2006 г. и се управлява от компания, базирана в Украйна. Корабът е извършвал преход от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ в Молдова.

По наличната информация плавателният съд е пътувал без товар, след като преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция.

След атаката корабът е останал на вода, с лек крен. Няма съобщения за изтичане на гориво или замърсяване на морската среда.

Инцидентът е станал в непосредствена близост до българските териториални води, чиято външна граница по правило се намира на 12 морски мили от определените изходни линии.

Втори кораб бедства край Крапец, съдбата на 13 моряци е неизвестна

Около четири часа след първия инцидент е получен сигнал за втори бедстващ търговски кораб в Черно море, на около 17–18 морски мили източно от Крапец.

По предварителна информация на борда му са се намирали 18 души. Повечето от моряците са сирийски граждани, а трима са египтяни. Н

Петима моряци са открити живи в морето, като са се задържали за различни плаващи предмети. В оказването на помощ участват преминаващи търговски кораби, а екип на „Гранична полиция“ се е насочил към мястото, за да ги евакуира и транспортира до Варна.

Съдбата на останалите 13 души от екипажа засега е неизвестна.

Първоначално беше съобщено, че вторият кораб е потънал, но последващата информация не потвърждава категорично това. Връзката с плавателния съд е прекъсната и обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват.

Спасителната операция продължава при вълнение над 4 бала

След приключването на първата спасителна операция катер на „Гранична полиция“ е пренасочен към района на втория инцидент, за да окаже помощ на бедстващите моряци.

Условията в Черно море остават изключително тежки. Вълнението надхвърля 4 бала, което значително затруднява спасителните действия и създава риск както за бедстващите, така и за спасителните екипи.

При благоприятни метеорологични условия се очаква петимата открити моряци да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

Предстоят разпити на спасените членове на двата екипажа, за да бъдат изяснени причините за инцидентите, последователността на събитията и евентуалният произход на дроновете.

Радев: Нямаме доказателства кого да обвиним, но резултатът е в полза на Русия

Министър-председателят Румен Радев определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като абсолютно недопустими.

След инцидентите беше свикано извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет.

Премиерът заяви, че към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде отправено обвинение към конкретна страна. Според него обаче резултатът от атаките е в интерес на Руската федерация.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова“, заяви Радев.

Премиерът обяви, че ще проведе разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Българските представители в НАТО и Европейския съюз също са уведомени за ситуацията.

Четири атакувани кораба в Черно море за една седмица

Новите инциденти идват само седмица след други две тежки нападения срещу търговски кораби в западната част на Черно море.

В ранните часове на 6 октомври 2026 г. корабите ALFA WATAN и ABLE бяха поразени от морски и въздушни дронове на около 70 морски мили източно от Бяла.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна. Корабът е пътувал от Турция към румънското пристанище Сулина. При издирвателната операция бяха открити спасителни средства, но не и оцелели моряци.

Вторият атакуван кораб – ABLE, под флага на Палау, е пътувал от Румъния към Истанбул. След удара на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама моряци пострадаха тежко и бяха транспортирани за лечение във Варна.

Тогава в мащабната спасителна операция се включиха Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“.