В българската изключителна икономическа зона (ИИЗ), източно от нос Свети Атанас и град Бяла, се проведе мащабна спасителна операция след първата по рода си атака с дронове срещу търговски плавателни съдове в района.

Припомняме, че мишени са станали два кораба за генерални товари ALFA WATAN (под флага на Того). Коръбът е претърпял тежки повреди и е потънал, към момента няма информация за екипажа му.

На борда на ABLE (под флага на Палау) е избухнал пожар след удара. Всички 18 членове на екипажа са евакуирани успешно. Българският ферибот DIOSCURIA е пренасочен към мястото, приел е евакуираните моряци и им е оказал първа медицинска помощ, като се координира транспортирането на ранените към болници на сушата.

Атака с дронове в български води: Тече мащабна спасителна акция

Произходът на безпилотните апарати се изяснява.

Кои са атакуваните кораби?

Плавателният съд Able е кораб за генерални товари, дълъг 110 метра и широк 17 метра. Той е потеглил от румънското пристанище Галац и е трябвало да акостира в Истанбул.

Последните му координати, според платформите за следене на морския трафик, са подадени на около 70 морски мили източно от Варна.

Потъналият кораб Alfa Watan също е кораб за генерални товари с дължина 83 метра и широчина 12 метра. Той е потеглил от пристанище Картал в Турция и е бил с дестинация румънското пристанище Сулина. Последните му координати са подадени също на около 70 морски мили югоизточно от Варна.