Европейският парламент включи в програмата си за следващата седмица приемане на резолюция по повод нарастващите руски удари в Черно море и в ЕС. Това се посочва в дневния ред за предстоящото заседание на евродепутатите в Страсбург, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Във вторник ЕП ще обсъди тези събития с върховния представител по външната политика и сигурността Кая Калас. В четвъртък евродепутатите ще гласуват резолюция по този повод. Включването на тази точка в дневния ред на ЕП е било решено по-рано тази седмица и все още не са подготвени чернови на резолюцията. Очаква се текстът да бъде изготвен и съгласуван в следващите дни.

Дебатът е предизвикан от ударите по няколко търговски кораба в Черно море край българския и румънския бряг, се посочва в съобщение на ЕП. В последните месеци месеци руски самолети и дронове също многократно нарушаваха въздушното пространство на няколко държави от ЕС, се отбелязва в съобщението.