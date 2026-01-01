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В своята агресивна война срещу Украйна, в разрез с всички разпоредби на международното право, Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданските плавателни съдове, написа на официалния си профил в социалната мрежа Екс външният министър на Румъния Оана Цою.

Убиването на моряци от търговски кораби – както в този регион, така и по целия свят – е престъпление. Русия носи пълна отговорност за случващото се“, отбеляза тя и допълни, че усилията за укрепване на колективния капацитет на НАТО за ефективен отговор на подобни инциденти ще бъдат засилени.

Тя изтъкна, че в рамките на 24 часа са били атакувани четири кораба, включително в румънски териториални води и в изключителната икономическа зона на страната, а осем души са загубили живота си.

„Постигнахме съгласие, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще свика Парламентарната асамблея на НАТО в рамките на следващите дни – решение, взето след среща с президента Никушор Дан и министър-председателя на България Румен Радев. Продължаваме да настояваме за прекратяване на огъня в Черно море, за да се премахне рискът за гражданските кораби и да се възстанови безопасността на корабоплаването по един от ключовите световни маршрути за търговия с храни“, подчерта Оана Цою.

По-рано през деня и министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца излезе с позиция по темата, публикувана на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук.

„Мащабът на предизвикателството в Черно море обаче е регионален, а не просто национален. Румънските въоръжени сили изпълняват всички свои задължения по отбраната на страната, използвайки наличните си ресурси – макар че следва да се отбележи, че Румъния не е държава във война. На военно ниво Румъния е предприела и продължава да предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че инцидентите в Черно море се разглеждат в правилния им контекст: като регионален, многонационален проблем“, написа той.

 


 

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Мартина Генчева, БТА
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