България изразява солидарност с Румъния след пожара на борда на танкера „Яра Джей“ (Yara J) в Черно море, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

„Повтарящите се инциденти, засягащи търговското корабоплаване в региона, са повод за дълбока загриженост. Докато се изясняват обстоятелствата около пожара, тясното сътрудничество между България и Румъния е от съществено значение за осигуряване на безопасното преминаване на търговските кораби в Черно море. Това ще бъде един от основните ни приоритети по време на предстоящите дискусии в Европейския съвет“, написаха от МВнР.

Търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали късно вчера, а екипажът му беше евакуиран, съобщи Румънската морска администрация, цитирана от Ройтерс. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали корабът, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента.

Агенция Аджерпрес съобщи тази сутрин за пожар и на друг кораб - Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. В резултат на инцидента осем души са в неизвестност. Телевизия Диджи 24 допълва, че към момента не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон, но посочва, че през изминалата нощ бяха вдигнати изтребители заради група от дронове, засечени в района на Сулина и на украинския Змийски остров, който се намира близо до румънския бряг.

Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби в Черно море трябва да спре, призова днес премиерът Румен Радев при пристигането си за участие в двудневното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Говорих с министър-председателят на Румъния, днес ще говоря с румънския президент, за да излезем с обща инициатива в подкрепа на усилията на Румъния и България, мога да включа и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби, добави премиерът.