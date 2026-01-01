Координационният център към Румънската морска администрация е задействал днес спешна операция по търсене и спасяване след сериозен инцидент във водите на Черно море, за който е подаден сигнал днес сутринта, предаде агенция Аджерпрес.

Корабът „Wide Trader“, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога, съобщавайки за избухнал пожар в надстройката на кораба. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. В резултат на инцидента осем души са в неизвестност, съобщи Румънската морска администрация, цитирана от Аджерпрес.

Телевизия Диджи 24 допълва, че към момента не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон, но посочва, че през изминалата нощ бяха вдигнати изтребители заради група от дронове, засечени в района на Сулина и на украинския Змийски остров, който се намира близо до румънския бряг.

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В момента румънските власти провеждат операция по търсене и спасяване.

„На борда на кораба е имало 12 души. Четирима от тях са в безопасност, а осем към момента са в неизвестност. Морският координационен център и спасителните структури са мобилизирали по спешност специализирани плавателни и въздухоплавателни средства. Хеликоптер на Генералния инспекторат по авиация е излетял, а корабът за търсене и спасяване SAR „Apollo“, собственост на Румънската агенция за спасяване на човешки живот по море (ARSVOM), е изпратен в района“, посочва Румънската морска администрация в прессъобщение.

Според моряци, намиращи се в близост до кораба „Wide Trader“, цитирани от телевизия Диджи 24, плавателният съд е бил ударен от два дрона. Тази информация обаче не е потвърдена, подчертава новинарската телевизия.

Късно снощи друг търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали, а екипажът му беше евакуиран. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви снощи, че не е ясно дали корабът, идентифициран като танкера за превоз на химикали и петролни продукти „Яра Джей“ (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента.