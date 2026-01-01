Танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от безпилотни летателни апарати тази вечер в румънските териториални води край Сулина. При удара на борда е избухнал пожар, но няма пострадали сред моряците, съобщава Maritime.bg.

Сигнал за инцидента е подаден около 20:00 часа. Румънската агенция за спасяване на човешки животи на море (ARSVOM) е изпратила към района спасителния кораб APOLLO.

Пожарът на борда е бил овладян от екипажа с наличните средства. На борда е имало 17 моряци – граждани на Сирия, Индия и Иран. Всички са невредими.

След инцидента танкерът се е насочил на собствен ход към пристанището в Констанца.

Йотова: България и Румъния искат извънредна точка за Черно море на срещата на върха на ЕС

Припомняме, че България и Румъния настояват за отделна точка за сигурността в Черно море на предстоящото заседание на върха на Европейския съюз. Това съобщи президентът Илияна Йотова след телефонен разговор с румънския си колега.

Двете страни подготвят общ текст, в който ще представят заплахите за безопасността на корабоплаването и необходимостта от европейска подкрепа за наблюдение и разследване на инцидентите в региона.

„Ние искаме това да бъде специален акцент заради случващото се, особено тук последните дни“, заяви Йотова.

По думите ѝ България настоява за спиране на всички бойни действия и употребата на дронове в Черно море. Президентът подчерта, че за гарантирането на сигурността в региона трябва да бъдат включени всички черноморски държави, включително Русия и Украйна.