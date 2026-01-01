Заради инцидентите с кораби Басейновата дирекция „Черноморски район“ извърши днес трета поред проверка на качеството на морските води, съобщава институцията на сайта си.

Инспекцията е извършена съвместно с регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Басейнова дирекция-Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол

Проби са взети от три места - залив Болата в община Каварна, нос Св. Атанас в Бяла и от района на местност Буджака в Созопол. Анализите в лаборатория трябва да покажат дали има замърсяване с нефтопродукти заради поразените с дронове кораби.

От Басейновата дирекция допълват, че резултатите от проверките ще бъдат оповестявани публично.