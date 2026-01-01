По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна започна извънредна проверка в района на българското Черноморие във връзка с инцидента с корабите в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В днешния ден ще бъдат извършени проверки и пробовземане на морски води в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични елементи за качество. Пробовземането ще се извърши от екипи на Регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта на проверката е да установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента.

БДЧР ще информира своевременно обществеността за резултатите от проверката и лабораторните изследвания след тяхното приключване.

България провежда спасителна операция на 70 мили източно на град Бяла в изключителната българска икономическа зона на Черно море, съобщи по-рано днес премиерът Румен Радев. Около 3:00 часа са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, каза Радев.