Прекратиха операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб „HS Dignity“ в Черно море.

"Днес, 14 октомври, в 15:00 часа е обявен официален край на операцията по търсене и спасяване. В 14:30 часа действията бяха преустановени поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка – силен вятър от север североизток достигащ на пориви до 72 км/ч, намалена видимост от валеж и вълнение от 5 бала, което доведе до прекратяването на операцията". Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

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Сутринта в 10:30 часа операцията беше подновена, а районът беше обследван с кораб на Военноморските сили (ВМС).

Активната фаза на операцията по обследване и мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена и вчера в 18:00 часа. Решението беше взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

В обследването на районите вчера взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

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Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

Моторният кораб „HS Dignity“ беше поразен в ранните часове на 13 октомври.

Припомняме, че два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб, „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна.