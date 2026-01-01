Засилено радиолокационно поле, засилено присъствие на средства за кинетично въздействие и две системи безпилотни летателни апарати за разузнаване в териториално море, това обясни от парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на депутатски въпрос за това какви допълнителни сили и средства са в действие на българска територия за наблюдение и гарантиране на сигурността по повод нарастващите рискове за свободата на корабоплаването в Черно море и нуждата от повишена бдителност, своевременна реакция и поддържане на висока оперативна готовност на българските въоръжени сили.

Военният министър уточни, че не може да говори с подробности заради мерки за сигурност, тъй като заседанието на парламента е открито.

"Изпратили сме писма, с които искаме морско патрулиране и средства за наблюдение и целеуказване във въздуха. Стремим се да придобием допълнителни способности към нашите, така че да имаме по-пълна картина. По отношение на вертолетния парк, основно ползваме AS 532 AL Cougar от авиобаза "Крумово" поради една основна причина - вертолетите PANTHER от декември 2025 година стоят в Румъния, защото нямат двигатели. По някакви причини, не искам да коментирам какви, те не бяха на разположение", допълни Стоянов. По тази тема той допълни, че вече има сключено споразумение и подготвен договор, който всеки момент ще бъде сключен за ремонт на двигателите и да можем да си приберем вертолетите от Румъния. По думите му въпреки всички трудности България е показала, че има възможности да се справи със ситуацията.

България участва в инициативата „Drone Edge“ и е заявила участие с 80 млн. евро чрез проект за придобиване на 20 системи – 10 мобилни и 10 стационарни, по механизма SAFE, каза още министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата „Drone Edge“. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и съвместно закупуване на антидрон системи“, обясни военният министър.

Стоянов съобщи, че България ще се включи и в друг проект – за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Този проект предвижда задължителна годишна вноска от 220 000 евро и е с продължителност три години. България ще подготви искане за включване в инициативата. Очаква се страната ни да стане част от проекта до 30 октомври, каза още министърът на отбраната.