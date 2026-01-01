Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с премиера Румен Радев след поредните удари по търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници с излаз на Черно море, написа Рюте в социалната мрежа "Екс", предава кор. на БТА Николай Желязков.
Вече укрепихме нашите позиции по източния фланг и ще продължим да следим обстановката със сигурността, допълва той. По неговите думи ще бъдат предприети необходимите мерки по отношение на способностите за сдържане.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че ЕС е напълно съпричастен с България след снощните удари. Нападенията срещу гражданското корабоплаване и по търговски кораби нарастват, отбелязва той. По думите на Коща тези действия са напълно неприемливи.
Той съобщава, че на предстоящото в четвъртък и петък заседание на Европейския съвет в Брюксел въпросът с нарастващите хибридни действия на Русия ще бъде обсъден.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osudili su u utorak napade brodove u Crnom moru i izrazili solidarnost s Bugarskom. “Crno more postalo je još jedno poprište eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo”, objavila je Ursula von der Leyen. Antonio Costa je najavio da će čelnici EU-a koji se sastaju u četvrtak i petak u Bruxellesu raspravljati o toj situaciji i o intenziviranju ruskih hibridnih aktivnosti.— HINA (@Agencija_HINA) October 13, 2026
По-рано тази сутрин председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. В пост в социалните мрежи тя заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна.
Фон дер Лайен: Черно море стана фронт на руската война
Това е неприемливо, силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг, написа Фон дер Лайен. Тя допълва, че подобни действия заплашват живота на екипажите и сигурността в Черно море.
Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор, добавя председателят на ЕК. Отговорните за нападението трябва да понесат отговорност, завършва Фон дер Лайен.