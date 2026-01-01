/ БТА/АП

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с премиера Румен Радев след поредните удари по търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници с излаз на Черно море, написа Рюте в социалната мрежа "Екс", предава кор. на БТА Николай Желязков.

Вече укрепихме нашите позиции по източния фланг и ще продължим да следим обстановката със сигурността, допълва той. По неговите думи ще бъдат предприети необходимите мерки по отношение на способностите за сдържане.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че ЕС е напълно съпричастен с България след снощните удари. Нападенията срещу гражданското корабоплаване и по търговски кораби нарастват, отбелязва той. По думите на Коща тези действия са напълно неприемливи.

Той съобщава, че на предстоящото в четвъртък и петък заседание на Европейския съвет в Брюксел въпросът с нарастващите хибридни действия на Русия ще бъде обсъден.

По-рано тази сутрин председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. В пост в социалните мрежи тя заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна.

Фон дер Лайен: Черно море стана фронт на руската война

Това е неприемливо, силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг, написа Фон дер Лайен. Тя допълва, че подобни действия заплашват живота на екипажите и сигурността в Черно море.

Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор, добавя председателят на ЕК. Отговорните за нападението трябва да понесат отговорност, завършва Фон дер Лайен.

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кор. на БТА Николай Желязков
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