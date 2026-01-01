Два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море в нощта срещу 13 октомври, като единият потъна край Крапец, а екипажът на другия беше спасен след удар край Бяла. Инцидентите предизвикаха остри политически реакции.

Прогресивна България

Петър Витанов от „Прогресивна България“ определи случилото се с новите атаки с дронове по кораби в Черно море като "абсолютно недопустимо и неприемливо".

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава. И 99 дрона да спрем, стотният ще удари. Ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава", обясни Витанов и припомни, че премиерът Радев ще повика руския посланик.

Витанов каза още, че в момента тече Съвет за сигурност към Министерски съвет. Той бе запитан дали страната ни разполага със защита от такива дронове. "Страната ни не разполага със защитата, която вие смятате, че трябва да имаме. Самата Украйна не разполага с антидрон защита, самото Русия също не разполага", обясни той.

Демократична България

От „Демократична България“ (ДБ) обвиниха Румен Радев и Илияна Йотова в политика на снишаване пред Русия и настояха за незабавни дипломатически и отбранителни мерки.

„Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не впечатли Путин“, заявяват от ДБ в позиция до медиите.

„Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка“, се казва в позицията.

От формацията настояват за пет спешни мерки – привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова и връчване на дипломатическа нота, искане на гаранции от Русия за прекратяване на атаките, спешни консултации в НАТО, изслушване на премиера и ръководителите на службите в парламента, както и разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по българското Черноморие с подкрепата на Алианса.

От ДБ твърдят, че още при предишните обсъждания на атаките службите са разполагали с информация, сочеща Русия като извършител.

„Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия“, посочват от формацията.

Според тях властите не са предприели достатъчно категорични действия въпреки отправените по-рано искания за дипломатическа реакция.

„Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са „50:50“, заявяват от ДБ и допълват: „Колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят“.

Цончо Ганев за ударите в Черно море: Войната вече е в двора ни, България трябва да спре оръжията за Украйна

Войната вече е в двора ни, не е дори на вратата ни.“ Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев в коментар за новите удари срещу кораби в Черно море през нощта и сутринта.

Според него България отдавна е въвлечена във военния конфликт в Украйна чрез доставките на оръжие, подкрепата за санкциите срещу Русия и предоставянето на финансова помощ на Киев.

„България не е от днес, не е от миналата седмица, когато бяха атакувани другите два кораба, участник във войната“, заяви Ганев.

Той припомни случай от август, при който по думите му украински дрон се е взривил на няколко километра от газоразпределителна станция в Северна България, близо до границата с Румъния.

Депутатът посочи и друг случай, за който твърди, че двама украински офицери са били заловени във връзка с подготовката на атентат срещу газоразпределителен обект на българска територия. Според него делото срещу тях продължава, но е засекретено.

Тези твърдения бяха представени от Ганев като аргумент за тезата му, че политиката на България спрямо Украйна създава рискове за националната сигурност.

„Трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни“, коментира той.

Представителят на „Възраждане“ настоя за незабавна промяна в българската политика. Сред исканията му са прекратяване на доставките на оръжие за Украйна, денонсиране на подписаното от Андрей Гюров споразумение, което според Ганев обвързва България с подкрепа за Киев, както и излизане от международни договорености, предвиждащи предоставяне на средства за Украйна.

Той отправи критики и към Радев, като заяви, че по време на предизборната кампания е критикувал въпросното споразумение, но впоследствие е защитил неговото действие от парламентарната трибуна.

Ганев посочи още, че в бюджета са предвидени 34 млн. за Украйна, и настоя България да прекрати финансовата подкрепа, включително средствата за издръжка на украинските граждани, настанени в страната.

„България трябва веднага да прекрати издръжката на украинските туристи, които живеят на издръжката на българския народ“, заяви той.

Въпреки категоричната си позиция за последиците от войната, Ганев не посочи кой стои зад последните атаки срещу кораби в Черно море.

На журналистически въпрос дали атаката е руска, той отговори, че произходът ѝ тепърва трябва да бъде установен от компетентните органи.

„Каква е атаката, предстои да докажат и да установят властите. Всичко друго към днешна дата е просто предположение“, подчерта Ганев.

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