Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, това заяви категорично военният ни министър Димитър Стоянов след новите удари в Черно море.

Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в ранните часове на 13 октомври във водите до България.

Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага: "Малко след 01:00 ч. е подаден сигнал за атаки от дронове първо от кораба, който потъна до Крапец. Това е корабът "HS DIGNITY", плаващ под флага Гвинея-Бисау. Впоследствие в 1.28 ч. през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба „Chelsea 3“, който е на 17 мили от Варна. На втория сигнал се е отправил граничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо, това означава мощна атака с надводни дронове, от 16-членен екипаж са намерени 6 души и са спасени, останалите се издирват. Екипажът, който е бил на кораба „Chelsea 3“ е от 16 души украинци и азербайджанци, плавал е под флага на Малта, собственост на Украйна", посочи министърът.

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Все още няма яснота какви са дроновете, атакували корабите. "Това, което може да се каже, обаче, е, че има по-различна ситуация. Няма логика украинците да атакуват собствените си кораби. При тази ситуация очакването е, че дроновете са от руска страна", каза Стоянов.

Той уточни, че в акцията по спасяване веднага е изпратена наша фрегата към мястото, както и два хеликоптера Cougar от авиобаза "Крумово". Стоянов обясни още, че българските въоръжени сили могат да реагират на конкретна заплаха във въздушното пространство над територията на страната, но не и в международни води без съответното основание.

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„Нямаме ангажимент в това отношение, нямаме задължение, нямаме и права да го правим“, каза той по повод възможността за военен ескорт на търговски кораби в международни води.

"Проведох разговори с министъра на отбраната на Турция, както и с колегата от Румъния. Това, което се уговорихме е да има повече осведеменост, повече обмяна на информацията и излизане с декларация, че така или иначе Черно море се е превърнало в зона от конфликта, затова е нужно да се набележат нови мерки. Предвижда се среща и между представители на трите страни за общи действия. Очаква се уточняване на дати, но вероятно ще е до края на октомври", допълни министър Стоянов.

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След като говори пред журналисти той се яви за изслушване пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. От изслушването му стана ясно, че над 600 са инцидентите с кораби в Черно море от началото на войната в Украйна. Случаите са не само в българската изключителна икономическа зона, а в целия регион.

Такива ситуации най-вероятно ще продължат да се случват. Няма нито една организация не само в България, но и в Украйна, и в Русия, която да прекрати такива инциденти, заяви още военният министър.