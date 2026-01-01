Ескалацията в Черно море нараства и военният конфликт между Украйна и Русия се доближава до териториалните води на България след новата атака с дронове срещу търговски кораби. Корабът за генерални товари “Ейч Ес Дигнити” беше атакуван и потъна на 17 мили източно от Крапец - 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. Другият кораб - “Челси 3”, е поразен на 18 мили източно от Бяла. Всички 15 моряци от екипажа са спасени.

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Спасителната операция е била изключително сложна заради бурното море, силния вятър и валежите. Капитанът и помощник-штурманът на катера разказаха за действията по евакуацията на моряците.

България трябва да мобилизира всички налични сили и средства за реакция при инциденти в Черно море, а зачестилите атаки срещу търговски кораби налагат да се помисли за осигуряването на един или два специализирани спасителни кораба. Това заяви капитан далечно плаване Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. По думите му, с наближаването на зимния период бързината на спасителните операции става още по-важна заради намаляващото време за оцеляване на хората във водата, предава БНТ.

Зачестилите инциденти поставят въпроса за готовността на България да реагира при подобни ситуации. Според к.д.п. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, спасителната операция е успешна, но тя е изисквала значителни усилия от служителите и използването на ограничените ресурси, с които разполагат институциите. Той припомни, че в миналото България е разполагала със специализирани спасителни кораби, а сега при подобни операции се използват плавателни средства и служители на други институции.

Много години българската държава разполагаше със специализирани спасителни кораби. Сега виждаме, че се използват средствата на други институции, както плавателни средства, така и хората, които се занимават с тази дейност. Тази дейност по цял свят се развива така, че има специализирани служби, които получават специализирано обучение, за да могат да изпълняват своите функции в новите предизвикателства, които предлага както морската среда, така и корабите, които стават все повече. Естествено, рискът от инциденти се увеличава.“

Според капитан Димитров България трябва да мобилизира всички налични ресурси на Военноморските сили, „Гранична полиция“ и службата за търсене и спасяване към „Морска администрация“, за да отговори адекватно на повишения риск.

„Това са чисто политически действия, трябва да се реши политическият конфликт, а иначе нашата държава, това, което трябва да направи, е да мобилизира всички сили и средства, с които разполагат както Военноморските сили, така и „Гранична полиция“, така и службата по търсене и спасяване към „Морска администрация“, за да могат адекватно да отговорят на повишения риск. Естествено, виждаме по-големия брой инциденти, които се случват по нашето крайбрежие. Така или иначе, те ще се случват, докато трае този конфликт.“

По думите му трябва да се помисли и за по-добро наблюдение на морската среда, което да позволява ранно откриване на дронове и инциденти.

„Мисля, че трябва да се помисли за адекватна защита и за ранно откриване на дронове и на инциденти с това наблюдение на морската среда. Другото е, във връзка със зачестилите инциденти, трябва да се помисли и за завишаване на средствата, които се отделят. Може би трябва да има един или два спасителни кораба, които да бъдат в двата региона, Варненския и Бургаския, за да може адекватно и бързо да се реагира на такава ситуация.“

Капитан Димитров подчерта, че при спасителни операции в морето всяка секунда е от значение, особено през зимата, когато температурата на водата намалява времето, през което човек може да оцелее.

Заради обявения военен риск в Черно море голяма част от търговските кораби се движат в териториалните води на България, Румъния и Турция. Според Димитров това увеличава риска от инциденти в близост до брега.

„В момента това правят повечето кораби, защото след обявяване на военния риск в цяло Черно море, единствената зона, която е свободна от военния риск към момента, това са териториалните води на Румъния, България и Турция и затова целият трафик се пренасочи в териториалното море, в близост до брега, което, разбира се, е предпоставка за увеличен риск от инциденти.“

По последна информация няма замърсяване на морето в района на Бяла и Крапец.