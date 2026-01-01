Търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали късно снощи, а екипажът му беше евакуиран, съобщиха румънските власти. Това е поредното от серия нападения срещу търговски кораби в Черно море, които пораждат все по-големи опасения за безопасността на корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО, съобщи Ройтерс.

Румънската морска администрация съобщи, че е получила сигнал за пожар на борда на танкера за превоз на химикали и петролни продукти „Яра Джей“ (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови. Екипажът е евакуиран и всички моряци са в безопасност.

Нов инцидент с танкер в Черно море край Румъния

Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около станалото.

Танкерът се е намирал на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили (около 15 – 19 км) югоизточно от канала Сулина, в румънски териториални води.

Каналът Сулина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал обаче са довели до забавяния, в резултат на които десетки кораби чакат да преминат през него.

Руските бомбардировки срещу украинските пристанища на Черно море принудиха Киев да разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до бреговете на България и Румъния, които са членки на НАТО.

Какви допълнителни сили задейства България заради рисковете в Черно море

Вчера няколко дрона навлязоха в румънското въздушно пространство в близост до границата с Украйна. Мируца обаче заяви, че радарните системи не са засекли дрон, насочващ се към танкера.

Румъния, която има 614-километрова сухопътна граница с Украйна, многократно е съобщавала през последните четири години за нарушения на въздушното си пространство от руски дронове, както и за плаващи мини в Черно море, където преминават важни търговски и енергийни маршрути.

От началото на октомври пет търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украйна представлява за търговското корабоплаване в Черно море, отбелязва Ройтерс.

Под напрежение след новите удари в Черно море: Радев се срещна с Митрофанова, ЕС и НАТО с подкрепа за България

България и Румъния ще поискат като извънредна точка на започващия днес Европейски съвет да се разгледа ситуацията с Черно море във връзка с последните атаки с дронове в българската изключителна икономическа зона. Това заяви вчера българският президент Илияна Йотова пред журналисти в Бургас.

„Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти“, заяви вчера румънският президент Никушор Дан след телефонен разговор с Йотова.

„Постигнахме съгласие Румъния и България да работят в тясно сътрудничество за засилване на мерките за противодействие на дронове в рамките на ЕС и НАТО“, добави той.