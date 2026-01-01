В последните седмици Русия губи територии, завзети в Украйна. Путин ескалира войната и има очевидна цел да затвори Черно море за търговско корабоплаване. Това заяви на брифинг в кулоарите на Народното събрание Ивайло Мирчев от парламентарната група на „Демократична България“.

Нашата цел трябва да бъде създаването на щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано, каза Мирчев. Това по думите му ще стане само чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, както и с искане Алиансът да осигури засилено радио-локационно наблюдение, допълнителни сили по бреговете на трите страни, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове. Според Мирчев мораторуимите и меморандумите, както и „всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват" не са решение.

Йордан Йорданов от ДБ настоя кризата да бъде управлявана адекватно от Министерския съвет. В резултат на огромната зона на несигурност в Черно море, в каквото се превърна, произтичат сериозни рискове за икономиката и индустрията на страната ни, подчерта Йорданов. Той обяви, че ДБ депозира проект на решение в парламента, който предвижда създаване на междуведомствено звено към Съвета за сигурност към правителството, което да обследва икономическите рискове пред гражданите и индустрията, да мониторира проблемите със стоките, които стават непосилни за внос и износ, да се създадат компенсаторни механизми там, където са нужни, за да не бъде тежко уязвена българската икономика.

Йорданов каза, че ДБ ще има разговор с ръководството на Народното събрание днес да бъде разпределено предложението към транспортна комисия, която ще заседава в 14:30 ч., за да може още тази пленарна седмица да се вземе решение за създаване на това звено.

Божидар Божанов настоя „България да излезе от ъгъла, в който се е самонатикала с това правителство и да води процесите, а не да иска мораториуми и меморандуми за неща, които така или иначе вече са забранени". Според Божанов правителството трябва да води процеса по защитата на Черноморието. „Ясно е кой стои зад атаките с дронове, както е ясно и кой стои зад саботажите на „Старлинк", заяви народният представител.

В отговор на въпрос за минималната работна заплата Божанов каза, че от ДБ са настоявали за Народното събрание да уточни ясна формула. Това не беше направено, а беше даден празен чек на правителството, каза Божанов. Той обяви, че ДБ внасят решение за компенсация с 20 евроцента на високите цени на горивата. Това може да стане като се вземат свръхпечалбите на „Лукойл" и допълнителните приходи от ДДС, обясни депутатът. По думите му благосъстоянието на гражданите е изключително важна политика, затова ДБ ще настояват за цялостен пакет за компенсации и очакват да чуят колко ще бъде бюджетният дефицит, което не беше казано вчера.