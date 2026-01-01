♦ Дронове, нападения и атаки в Черно море около България и Румъния

Атаките в Черно море са недопустими, България очаква солидарност от всички европейски партньори, това заяви премиерът Румен Радев, който е в Брюксел, където участва в срещата на върха на Европейския съюз.

"Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на България, Румъния, мога да включа и Турция, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Черно море е не просто зона за сигурност, той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, торове, енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки. Очакваме от всички наши европейски партньори да се приеме този мораториум за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби", каза Радев.

Той обясни, че вече има обща инициатива между Румъния, България и Турция, въпросът е как точно ще се организира, защото това не са сили на НАТО, а щаб, като има два различни подхода и единият е той е да е стационарен, другият е да бъде ротационен. „Тепърва имаме още да изчистим как да бъде организира дислоцирането. Ние и сега сме част от противоминната група в Черно море. Бяхме първите след Германия през 2022 г., които влязохме в част от инициативата на Единния европейски въздушен щит“, добави Радев.

Премиерът обобщи, че България подкрепя всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на конфликта със силата на дипломацията.

На въпрос от медиите дали вече има осъществени някакви дипломатически връзки с Руската федерация от наша страна, за да се спазва този мораториум, Радев бе категоричен: „Ние не сме прекъсвали дипломатическите си връзки с Руската федерация, извиках посланика на Русия за разговор за прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море, имаме този канал за комуникация, за мен е изключително важно този канал да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения“.

Той обясни, че все още нямат отговор какви са дроновете, ударили корабите в българската икономическата зона на Черно море.

"Имаме новина от днес - очаквам следобед корабът „Челси 3“ да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт. Там ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме кораба, за да намерим някакви останки, за да има солидни доказателства. Иначе имаме хипотеза", обясни още премиерът и допълни: "Заявих тази хипотеза и пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но няма категорични доказателства ", заяви Румен Радев.

Министър-председателят каза, че за момента няма предвидена среща с президента Володимир Зеленски, който също ще бъде в Брюксел.

БГНЕС

♦ „Лукойл“ - стратегически актив не само за България, но и за Европа

Друга основна тема в изявлението на Радев беше бъдещето на рафинерията „Лукойл“ в Бургас и високите цени на енергията в Европейския съюз. Премиерът съобщи, че още по време на видеоконферентната връзка с европейските лидери на 6 октомври е поставил въпроса за рафинериите, включително за българската.

Според него през последните две десетилетия Европа е закрила редица свои рафинерии, което е увеличило зависимостта ѝ от внос на готови горива, особено дизел и авиационно гориво.

Радев определи бургаската рафинерия като една от най-големите и модерни в Европа. „Ние приемаме „Лукойл“ като един много важен актив не само за България, а за целия Европейски съюз“, заяви той.

Премиерът изрази притеснение, че решенията за бъдещето на този стратегически актив се вземат извън България и Европейския съюз. Той призова европейските институции и държавите членки да участват активно в обсъждането на въпроса, като съобщи, че темата е включена в документа за дискусиите на европейските лидери.

♦ България - умерено оптимистична за бъдещия европейски бюджет

Радев коментира и предложенията за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. По думите му България има основания за оптимизъм, тъй като в обсъжданите предложения се запазват две от ключовите за страната политики — кохезионната и Общата селскостопанска политика.

„Мога да кажа, че у нас има солидна доза оптимизъм, защото това предложение запазва най-важните за нас политики“, заяви премиерът.

Той уточни, че остават въпроси за допълнително обсъждане и прецизиране.

България подкрепя усилията за повишаване на конкурентоспособността и отбранителните способности на Европейския съюз, но според Радев мерките трябва да бъдат внимателно разработени.

БГНЕС

♦ Радев за минималната заплата: Искам да бъде поне 1000 евро, но засега нямаме възможност

Премиерът отговори и на въпрос за недоволството на синдикатите от предложения размер на минималната работна заплата за 2027 г. „Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност“, заяви Радев.

Той обясни ограниченията с тежкото състояние на публичните финанси и бюджетния дефицит. По думите му окончателното решение за размера на минималното възнаграждение все още не е взето, като продължават уточненията по бюджета.

„Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем“, посочи министър-председателят.

Радев подчерта, че правителството се стреми да намери баланс между интересите на работодателите и синдикатите. „Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем“, заключи той.