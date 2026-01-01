Сигурността в Черно море, свързаността и парламентарният диалог бяха сред темите, които обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Двамата разговаряха в рамките на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим, съобщиха от пресцентъра на българския парламент.

Михаела Доцова изрази безпокойството си от атаките срещу търговски кораби в Черно море и отбеляза, че трябва да се търси общо решение, за да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването. Стабилността в региона е от изключително значение за Европа, затова е необходима солидарност и споделена отговорност, подчерта председателят на Народното събрание, цитирана в прессъобщението.

Михаела Доцова потвърди от името на българския парламент желанието за всестранно развитие на двустранния диалог и сътрудничество, които да подкрепят и допълнят интензивната съвместна работа на междуправителствено ниво. Тя информира италианския си колега, че в Народното събрание е сформирана Група за приятелство с Италия и в нея членуват народни представители от всички парламентарни сили. Уверена съм, че Групата ще допринесе за задълбочаване на връзките между нашите парламенти и за динамичното ни и ползотворно сътрудничество във всички сфери, допълни Михаела Доцова.

Председателят на Народното събрание подчерта, че трябва да се развиват не само икономическите отношения, но и образователните и културните връзки. Тя каза, че в над 50 училища в България се учи италиански език, допълниха от пресцентъра на парламента.

Председателят на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана се обяви за развитие на отношенията между двете страни, които определи като отлични, пише още в съобщението.

По-рано днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова разговаря с председателя на Камарата на представителите на Република Кипър Анита Димитриу по време на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим, съобщиха от пресцентъра на българския парламент.