Появи се видео от поразения с три дрона контейнеровоз "Contship Jet" край Шабла.

Кадрите показват как един от безпилотните морски дронове камикадзе удря от десния борд на кораба, посочват от maritime.bg

От сайта уточняват, че кадрите са предоставени от източник, пожелал анонимност и допълват, че имат верификация на видеото от три независими източника.

Потъна поразеният с три дрона кораб край Шабла - какво следва (ВИДЕО)

Тази нощ "CONTSHIP JET" е потънал. Информацията беше потвърдена от Органите за контрол на движението на корабите в Черно море и от Морска администрация.

В сряда вечерта всички моряци от ударения кораб бяха спасени и пристигнаха във Варна. Екипажът се състои от общо 18 души, повечето от тях - филипински граждани. Представител на фирмата собственик на кораба потвърди пред областния управител на Варна Марио Смърков, че им е осигурено настаняване в хотел.

Контейнеровозът, който плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване имало изпреварваща информация. Тя дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра.