Определени протеини в кръвта са свързани с риска от развитие на рак на простатата 15 години преди поставяне на диагнозата. До това заключение стигнаха учени от Оксфордския университет, които са изследвали промените в мъжкото тяло много преди началото на заболяването. Резултатите от изследването са публикувани в списание European Urology (&EU).

Специалистите са анализирали кръвни проби от 982 мъже, впоследствие диагностицирани с рак на простатата, и 1573 участници в контролната група. Те са измерили концентрациите на над 6000 протеина и са сравнили получените данни със здравето на мъжете за период от приблизително 16 години.

Установено е, че 12 протеина са свързани с риска от развитие на рак на простатата, диагностициран повече от 15 години след вземане на кръвни проби. Сред тях е GZMK, протеин на имунните клетки, участващи в разпознаването и унищожаването на анормални клетки. Освен това учените са открили седем протеина, свързани с агресивни форми на рак на простатата. Откроява се протеинът ANKRD1 скато е свързан с тумори, които се разпространяват в други органи и с фатални случаи. Изследователите също така идентифицираха връзка с протеини, произвеждани под контрола на гените ERBB3, KRAS и NRAS. Тези гени участват в развитието на рак, а съответните протеини са били свързани с риска от агресивни тумори приблизително 10 години преди поставянето на диагнозата.

Според авторите, откритите промени могат да помогнат да се разбере защо някои тумори растат бавно, докато други прогресират бързо. В бъдеще анализът на тези протеини може да се използва за идентифициране на мъже с повишен риск от заболяването.