Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков отправи остри критики към действията на властта след инцидента с контейнеровоза ONTSHIP JET.

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен при атака с дронове в Черно море, на около 21 мили от Шабла. Екипажът беше евакуиран, а по информация на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов плавателният съд впоследствие е потънал.

В публикация във Facebook Денков постави под въпрос ефективността на политиката на сдържаност спрямо Русия и поиска обяснение защо атаките с дронове продължават въпреки липсата на по-категорична реакция от страна на България.

Денков коментира предходните атаки срещу кораби в Черно море край румънския бряг и обвини премиера Радев, че е прехвърлил отговорността за случилото се върху Румъния заради публичното ѝ посочване на Русия като предполагаем извършител.

Според депутата подобен подход не допринася за сигурността на страната. Той свърза позицията на властта с новата атака срещу контейнеровоза край нос Калиакра.

„Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница“, написа депутатът.

В публикацията си Денков отправи поредица от въпроси към управляващите: кога ще призоват Русия да започне преговори за мир, дали продължават да смятат дипломацията за единствен изход от войната и какви решения са били взети на срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София.

Той поиска и конкретен отговор как властта възнамерява да защити българската територия и гражданите от рисковете, произтичащи от военните действия в Черно море.

Критиките на Денков са насочени не само към дипломатическата реакция, но и към липсата на достатъчно ясни гаранции за националната сигурност. Основният му въпрос е дали досегашният подход на властта осигурява необходимата защита на страната при продължаващи атаки срещу търговски кораби в региона.

В предходни свои изявления по темата Денков е настоявал и за по-бързи практически мерки, включително сътрудничество с държави, разполагащи с развити системи за противодействие на дронове. Той е предупреждавал и за икономическите рискове от затрудняването на корабоплаването в Черно море.