„Мораториумът върху нападенията в Черно море не работи“, заяви Георг Георгиев от ГЕРБ, коментирайки поредния инцидент с търговски кораб, поразен при атака с дронове в българската изключителна икономическа зона.

Георгиев отправи критики към дипломатическите действия на българските власти и постави под въпрос ефективността на предприетите мерки. Той коментира и извикването на руския посланик Елеонора Митрофанова, като иронизира резултата от дипломатическия ход.

„Кафето сигурно не е било достатъчно вкусно и, за съжаление, проблемите там продължават“, заяви представителят на ГЕРБ.

По-рано Георг Георгиев и Христо Гаджев разкритикуваха правителството за реакцията му след поредния инцидент с търговски кораб в Черно море. Двамата настояха за конкретни мерки за гарантиране на сигурността на корабоплаването и предупредиха за нарастващите рискове за България.

Повод за изявленията им стана съобщението за поразен кораб по време на срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София.

Според Георгиев инцидентът потвърждава предупрежденията на ГЕРБ, че липсата на активна политика за сигурността в Черно море не може да предпази страната от последиците на войната на Русия срещу Украйна.

Георг Георгиев: Правителството замита проблема

Георгиев разкритикува начина, по който министърът на отбраната Димитър Стоянов е съобщил за инцидента по време на съвместната пресконференция с колегите си от Румъния и Турция.

По думите му българският министър е имал възможност да осъди атаката, да демонстрира решимост и да представи конкретни действия, но е споменал случая едва в края на изказването си.

„Все едно ни съобщи новогодишната програма на военния телевизионен канал. Така прозвуча. И вашите камери го записаха“, заяви Георгиев.

Той сравни реакцията на българския министър с изказванията на румънския и турския му колега, които според него са поставили акцент върху рисковете за сигурността в Черно море и необходимостта от действия.

„Правителството замита проблема под килима“, коментира Георгиев.

Според него управляващите омаловажават инцидентите, вместо да настояват за конкретни мерки срещу заплахите за корабоплаването.

Представителят на ГЕРБ отправи критики и към предишни изявления на правителството, свързани с инциденти в румънски води и дипломатическите контакти с Русия.

„До кога България ще пълзи в тревата? До кога главата ѝ ще е под вода?“, попита той.

Георгиев предупреди, че липсата на категорична реакция според него увеличава рисковете за страната и тревогата сред гражданите.

Христо Гаджев: Липсват мерки срещу поскъпването на морските превози

Христо Гаджев също разкритикува правителството, като постави акцент върху икономическите последици от несигурността в Черно море. По думите му повишеният риск се отразява върху цените на товарните превози и застраховките на корабите, което впоследствие води до допълнителни разходи за потребителите.

„Страхът на правителството да назове проблема с истинското му име ни докара дотук“, заяви Гаджев.

Той посочи, че правителството не е представило конкретни мерки за ограничаване на икономическите последствия.

„А всички тези цени ще ги плащаме ние, гражданите“, допълни представителят на ГЕРБ.

Гаджев коментира и резултатите от тристранната среща на министрите на отбраната в София. Според изложената от него информация Румъния е предложила създаването на общо командване и ситуационен център, а Турция — съвместно наблюдение и морски мисии за гарантиране на безопасността на корабоплаването.

Той изрази недоволство, че според него българската страна се е ограничила до политическа декларация и договорености за взаимни посещения.

„Надявам се тези, които ги атакуват, много да се разтреперат от тази политическа декларация“, заяви Гаджев.

Той благодари на Румъния и Турция за заявената готовност за активни мерки и призова България също да предприеме конкретни действия за защита на корабоплаването в Черно море.

Критиките на представителите на ГЕРБ поставят въпроса за ангажиментите на България към регионалната морска сигурност и за конкретните мерки, които властите предвиждат след поредния инцидент. Оценките им за действията на правителството и резултатите от тристранната среща са политически позиции, които следва да бъдат разглеждани в контекста на официалните изявления на Министерството на отбраната и останалите участници.