Съветникът по въпросите на националната сигурност на Южна Корея Уи Сон-лак заяви днес, че Сеул все още обмисля различни варианти за евентуално разполагане на сили в Ормузкия проток, включително за изпращане на самолет за морски патрул, предаде Ройтерс.

Сеул продължава дискусиите с Вашингтон относно възможните варианти, но разполагането на бойни сили е било изключено в съответствие с по-ранното изявление на президента И Дже-мьон, заяви Уи по време на парламентарен контрол.

Същевременно Британската служба за морски търговски операции е получила днес сигнал за инцидент в Ормузкия проток, на 9 морски мили северно от Хасаб, в Оман, при който капитанът на друг кораб е забелязал плавателен съд в пламъци.

Състоянието на екипажа на горящия кораб е неизвестно. Засега няма и информация за нанесените материални щети или за евентуално въздействие върху околната среда от инцидента с плавателния съд, предадоха Ройтерс и Франс прес