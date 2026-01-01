Иранската революционна гвардия днес заяви, че техните военноморски мини са спрели два танкера, опитващи се да преминат през Ормузкия проток по маршрути, считани за незаконни от Техеран.

„Два петролни танкера, нарушили правилата, бяха подпалени и спрени поради експлозията на мини, поставени от смелите моряци от ВМС на Корпуса на гвардейците на нелегален пропускателен пункт в южната част на Ормузкия проток“, се казва в изявление на гвардейците, публикувано на официалния им уебсайт Sepah News.

От началото на войната в Близкия изток иранските сили многократно са атакували кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток по южен маршрут близо до бреговете на Оман.

Конфликтът започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха атаки срещу Иран, убивайки върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, заедно с висши военни командири.

Иран се опита да блокира стратегическия воден път, настоявайки всички кораби да искат разрешение от него за преминаване. В мирно време по този воден път се превозва около една пета от световните доставки на петрол.

В отговор Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища.

В понеделник гвардейците съобщиха, че танкер се е запалил, след като се е ударил в мина, а ден преди това съобщиха, че два други танкера са се натъкнали на мини.|БГНЕС