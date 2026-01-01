Два кораба са претърпели леки щети след атаки в Ормузкия проток, съобщи британска морска агенция в сряда.

И двата кораба са били поразени във вторник от „снаряд с неизвестен произход“, с което броят на атаките срещу кораби в стратегическия морски път този ден достигна четири.

Иран и САЩ продължават да се борят за контрол над водния път, жизненоважен корабен маршрут за износ на енергия от Персийския залив.

Техеран редовно атакува кораби, които обвинява в транзитно преминаване без негово разрешение, докато Вашингтон наложи военноморска блокада на иранските пристанища.

Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи, че 50 000-тонен контейнеровоз и друг 19 000-тонен плавателен съд са били ударени, но са продължили пътя си, след като са претърпели само незначителни щети.

Няма съобщения за жертви при атаките.

По-рано центърът съобщи за две други атаки във вторник, насочени към танкер и контейнеровоз, без да уточнява дали са причинили щети или жертви.

Британската охранителна фирма Vanguard също съобщи, че е имало атаки срещу четири кораба. Тя идентифицира плавателните съдове като GFS Pride и GFS Giselle, и двата плаващи под сингапурски флагове, и Alfonso, който плаваше под флага на Барбадос. Четвъртият кораб беше идентифициран като Al Saadiyat, плаващ под флага на Маршаловите острови.

Според Vanguard, контейнеровозът GFS Pride е потънал, а съдбата на танкера Alfonso остава неизвестна.

Другите два кораба продължили пътя си.

Днес Иран заяви, че кораб се е запалил и потънал, след като се е ударил в мина в протока, без да уточни кога. Не беше ясно дали имат предвид един от четирите кораба, споменати от морските агенции.