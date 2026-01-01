Кораб е бил поразен от снаряд край Обединените арабски емирства, близо до Ормузкия проток, където се намира един от центровете на конфликта между САЩ и Иран. Това съобщи британската Агенция за морска сигурност (UKMTO).

„UKMTO получи информация от няколко източника, според която корабът е бил поразен от неидентифициран снаряд, предизвикал пожар, който впоследствие е бил овладян“, посочи агенцията, цитирана от АФП.

Към момента не са известни състоянието на екипажа, размерът на материалните щети и въздействието върху околната среда, допълни UKMTO.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света и ключова точка на напрежение в конфликта между САЩ и Иран. Тесният морски проход свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминават значителни количества петрол и петролни продукти.

По данни на Международната агенция по енергетика през 2025 г. през протока са преминавали средно около 20 милиона барела суров петрол и петролни продукти дневно — приблизително една пета от световното потребление.

Заради стратегическото си значение районът е особено уязвим при военна ескалация. Нападенията срещу търговски кораби, заплахите за корабоплаването и ограниченията върху движението през протока могат да нарушат доставките на енергийни суровини, да повишат транспортните и застрахователните разходи и да предизвикат колебания в цените на петрола.

През последните седмици британската Агенция за морска търговия (UKMTO) съобщи за редица инциденти с плавателни съдове в района, включително кораби, поразени от неидентифицирани снаряди. Властите продължават да разследват тези случаи, а корабите са призовани да преминават с повишено внимание.

Засега няма потвърдена информация кой стои зад последния инцидент край Обединените арабски емирства и дали той е пряко свързан с конфликта между Вашингтон и Техеран.