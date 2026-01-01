Петролен танкер е експлодирал и е обхванат от пламъци в Ормузкия проток след удар в морска мина, съобщиха международни медии, сред които Ройтерс.

Изявление на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), разпространено от местната агенция „Фарс“, потвърждава за случилото се.

Към момента липсват данни за точното време на инцидента. Не се съобщава и информация за името на плавателния съд, неговата националност или за състоянието на екипажа на борда.

Ормузкият проток е ключов маршрут за транспорта на петрол в световен мащаб. Всеки подобен инцидент в района повишава напрежението и носи рискове за сигурността и международната търговия.

Инцидентът създава непосредствена заплаха за корабоплаването в един от най-важните морски пътища в света.