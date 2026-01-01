Племето на Ураганите постигна дългоочаквана и изключително емоционална победа на Арената на “Игри на волята”. За първи път те ще обитават най-желаната територия в надпреварата - Резиденцията. Сините успяха да наваксат сериозно изоставане и триумфираха в оспорвания сблъсък, продължавайки победната си серия. Втори в битката завършиха Канарите, които ще обитават Стопанството, а за Ураганите предстои седмица в Изолатора.

Денят в Дивия север започна с избора на нови капитани. Канарите запазиха лидерската позиция във водещата коалиция и техен водач ще бъде актьорът Йордан. Вулканите посочиха младия студент от Ню Йорк Матей, докато с пълно единодушие за капитан на Ураганите бе избран танцьорът Боян.

Съревнованието на бойното поле започна с извоюваното от Сините предимство, което им осигури комфортна преднина. Затруднения с въздушния елемент на фризьора Пепи обаче позволиха на Зелените и Червените да изпреварят неговото племе и да натрупат сериозна преднина.

До финалния елемент, изискващ сериозна прецизност и търпение, първи достигнаха Канарите, а с трудната задача се зае строителят Иван. Забавяне от негова страна позволи на капитана на Ураганите Боян да го настигне и да извоюва първия триумф в битка за територия за своето племе. Сериозно забавяне на лидера на Вулканите Матей пък отреди Изолатора на червените.

Победата на Ураганите изправи двама от участниците пред дилема. Капитанът на племето Боян се отказа от правото да откупи достъп до хранителни запаси, отстъпвайки тази възможност на своята съотборничка Жасмина.

Приключенията в “Игри на волята” продължават тази вечер от 20:00 ч. по NOVA с два индивидуални сблъсъка. Тримата капитани във Войната на племената ще се изправят един срещу друг в битка за надмощие, а Обречените изгнаници от Блатото ще спорят както за място в голямата игра, така и за своето оцеляване, защото един от тях ще отпадне от надпреварата завинаги.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.