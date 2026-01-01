Сепаратистката Квебекска партия (PQ) спечели провинциалните избори в Квебек, но не успя да си осигури необходимото мнозинство за самостоятелно управление. Партията се завръща на власт с обещание да организира нов референдум за независимост на френскоговорящата провинция от Канада.

Резултатът връща партията на Пол Сен-Пиер Пламондон във властта за първи път от повече от десетилетие, но я оставя зависима от опозицията при приемането на ключови закони и при вот на доверие.

PQ се очаква да разполага с близо 60 места в 127-местното Национално събрание на Квебек – под необходимите 64 за парламентарно мнозинство.

Това означава, че бъдещото правителство ще трябва да търси подкрепа от други партии, за да прокарва законодателството си и да запази властта.

„Квебекците избраха Квебекската партия и я помолиха да работи с останалите партии. Аз чух това послание“, заяви Сен-Пиер Пламондон след обявяването на резултатите.

Лидерът обещава нов референдум за независимост

Сен-Пиер Пламондон потвърди намерението си да организира нов референдум за независимост на Квебек. Той обаче заяви, че подобно гласуване няма да се проведе, докато Доналд Тръмп е президент на САЩ.

Лидерът на PQ представя независимостта като начин за защита на френскоговорящата идентичност на Квебек. По думите му отделянето от Канада е „въпрос на оцеляване“ за франкофонското население на провинцията, което представлява малцинство в Северна Америка.

„Квебек просто иска да съществува самостоятелно като останалите страни по света“, заяви той и подчерта, че евентуален референдум трябва да даде възможност на жителите на провинцията сами да определят бъдещето си.

„Продължавам да мечтая и да си представям тази страна. Тази мечта ще се осъществи един ден“, каза Сен-Пиер Пламондон в победната си реч.

Той същевременно се опита да успокои останалата част от Канада.

„Проектът за независимост не е насочен към това да ви изключим. Квебек никога няма да промени географското си положение, така че имаме интерес да работим заедно“, заяви той.

Управляващата досега партия претърпя тежка загуба

Лидерът на „Коалиция Авенир Квебек“ (CAQ) Кристин Фрешет призна поражението си и заяви, че поема пълната отговорност за резултата.

CAQ, която влезе в изборите със 79 места, остана извън законодателния орган. Самата Фрешет загуби депутатското си място в Троа-Ривиер.

Победата на PQ не означава подкрепа за независимостта

Резултатът от изборите не означава, че мнозинството от квебекците подкрепят отделянето от Канада.

„Това не бяха избори за независимост, която в момента не е популярна в Квебек, а за отстраняването на CAQ – партията, която е на власт от 2018 г.“, коментира Даниел Беланд, професор по политически науки в университета „Макгил“ в Монреал. По думите му подкрепата за независимостта е около 30% – сравнително ниско ниво в исторически план.

Малцинственият резултат може да затрудни PQ да реализира намеренията си за нов референдум, тъй като партията ще трябва да съобразява действията си с останалите политически сили в парламента. PQ ще се сблъска с опозиция както от либералите, така и от консерваторите, чиито лидери вече заявиха, че ще се противопоставят на опити за провеждане на референдум за суверенитета.

Другата партия, подкрепяща независимостта – „Квебекска солидарност“ – може да се окаже важна при определени гласувания и да повлияе върху баланса на силите в парламента.

Карни поздрави победителя

Канадският премиер Марк Карни поздрави Сен-Пиер Пламондон за изборната победа и даде сигнал, че федералното правителство ще работи с новото правителство на Квебек.

„Изграждането на по-силен Квебек е в основата на нашата мисия за изграждане на по-силна Канада“, заяви Карни. Той посочи, че Отава и Квебек могат да си сътрудничат в подкрепа на бизнеса и работниците, засегнати от американските мита, както и при създаването на работни места и изграждането на жилища.

Ново изпитание за единството на Канада

Победата на сепаратистката партия поставя нов въпрос пред федералното правителство, особено на фона на предстоящото гласуване в друга канадска провинция.

На 19 октомври жителите на Алберта трябва да гласуват дали да бъде организиран референдум за отделяне от Канада.

Според Беланд победата на PQ в Квебек само две седмици преди вота в Алберта може да привлече допълнително внимание към въпроса за националното единство на Канада.

Квебек вече два пъти е отхвърлял независимостта на референдум – последно през 1995 г., когато резултатът беше изключително близък.

Провинцията, в която около 80% от населението е франкофонско, се радва на значителна автономия. Квебек има собствена система за събиране на данъци върху доходите, отделна имиграционна политика с акцент върху френскоговорящите имигранти и законодателство, което дава приоритет на френския език пред английския.

Тръмп усложнява дебата за независимостта

Американската политика спрямо Канада също може да повлияе върху дебата.

Митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, както и многократните му изявления за Канада като потенциален „51-и щат“, засилиха канадския национализъм.

Това може да усложни аргументите на сепаратистите, тъй като част от франкофонското население на Квебек може да възприема оставането в Канада като начин за запазване на политическата и икономическата стабилност в условията на напрежение със САЩ.

Митата на Тръмп и отношенията с Вашингтон се превърнаха и в един от ключовите въпроси на федералните избори в Канада през 2025 г., които доведоха до победа на либералите на Марк Карни.