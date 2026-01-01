Папа Лъв Четиринадесети изрази надежда, че сътрудничеството между Русия и Украйна при прилагането на местното примирие в контролирания от Москва град Олешки в Херсонска област би могло да проправи пътя към по-широки усилия за сключването на мир, предаде Ройтерс.

На 23 октомври Русия и Украйна заявиха, че са се споразумели да сключат примирие в Олешки с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителната намеса на папа Лъв Четиринадесети. Примирието бе сключено, за да се позволи доставката на хуманитарна помощ и за да бъдат евакуирани жителите от града, който страда от остър недостиг на продоволствие и лекарства.

"В Олешки беше проведена хуманитарна операция, за да бъде оказана помощ на мирните жители на града. Надявам се сътрудничеството между двете страни, което направи възможно този хуманитарен жест, да ги насърчи да започнат диалог и да доведе до нови, конкретни инициативи за мир", заяви днес главата на Римокатолическата църква по време на неделната молитва "Ангел Господен" на площад "Св. Петър" в Рим.

Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че представители на преговорните екипи ще се срещнат за нови разговори в началото на този месец.

Папа Лъв Четиринадесети разговаря с руския президент Владимир Путин и със Зеленски на 16 октомври.

Путин заяви пред Лъв Четиринадесети, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставка на продоволствия на мирните жители в Олешки и е готов да съдейства по този въпрос.

Във вторник ръководителят на външната политика на Светия престол архиепископ Пол Ричард Галахър уточни, че макар папата да е разговарял както със Зеленски, така и с Путин, той не смята, че Ватиканът е изиграл пряка роля за сключването на шестдневното примирие.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, цитиран от агенция "Интерфакс", че Кремъл оценява положително начина, по който се е провела хуманитарната операция в Олешки, както и координацията между омбудсманите на двете страни.