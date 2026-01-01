Говорител на Европейската комисия изрази днес готовност институцията да изпрати свой представител за участие в бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ, предава кор. на БТА Николай Желязков. Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме, каза говорителят.

Очакваме момента, когато Русия ще бъде в готовност да участва в истинско обсъждане на истински условия за слагане на край на войната, добави говорителят. По-рано тази седмица той уточни, че европейски представители са участвали в среща от последните дни в същия четиристранен формат.

Също тази седмица говорител на ЕК поясни, че санкциите на ЕС срещу Русия в областта на енергетиката ще останат в сила, докато войната не приключи. През септември ЕС за пръв път удължи индивидуалните санкции срещу Русия с три години, вместо с обичайните шест месеца, а в средата на октомври добави още близо 1600 лица и организации в санкционните списъци.