Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков участва днес (30 октомври), в конференция на високо равнище „Кризата в Ормуз и новите евразийски търговски маршрути: предизвикателства и възможности за митнически политики“, организирана от италианската Агенция за митници и монополи в Рим.



Митниците имат важна роля в осигуряване на логистичните вериги в условията на един глобален свят, коментира по повод форума Николай Шушков и допълни, че конфликти като този в Ормузкия проток дават отражение на процесите в отдалечени от тях точки на света и това вече е видно при доставките на редица суровини. Затова и силата на ЕС е в координираната митническа политика.



Акцент в разговорите бе сътрудничеството, общата свързаност, процесът по довършване и развиване на нови коридори и ключовата роля на митниците.



В рамките на дискусиите Мустафа Гюмюш, генерален директор на митниците в Министерство на търговията на Република Турция отличи ролята на българските митници на ГКПП Капитан Андреево, където се обработват по близо 3000 товарни автомобила на денонощие.



Форумът събра висши правителствени служители, ръководители на митнически администрации, представители на международни организации, експерти и представители на бизнеса.



По време конференцията бяха анализирани митническите последици от затрудненото корабоплаване в Ормузкия проток и бяха набелязани мерки за укрепване на веригата за доставки, особено през призмата на доставките на суровини за торовата индустрия, които влияят върху продоволствената сигурност в световен план.



Основни акценти в една от дискусиите бяха целите и инструментите на модерните митнически политики с оглед на адаптирането към променящия се свят.



Участниците обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството между митническите власти с цел улесняване на търговията и повишаване на икономическата устойчивост. Водещи експерти представиха идеи за развитието на надеждни алтернативни търговски коридори.



Какви са новите търговски пътища и каква е логистичната конкуренция в по-широкия Средиземноморски регион, също бяха тема на дискусиите на еднодневната институционална и техническа конференция. Особено внимание беше обърнато на инвестиционната динамика и правителствени стратегии в региона на Средиземно море.