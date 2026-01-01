ММА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след брутално физическо посегателство над приятелката си, съобщава Vesti.bg.

Информацията е потвърдена от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“. Докато двамата се разхождали в района, между тях избухнал скандал.

Разправията бързо ескалирала, при което 29-годишният спортист нападнал момичето и започнал жестоко да я налага пред погледите на посетителите в близко заведение, съобщава за инцидента "24 Часа".

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Пострадалата си извадила медицинско и е подала официална жалба в полицията.

Живко Стоименов незабавно е задържан от органите на реда. По случая тече разследване.

Кой е Живко Стоименов

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро той подписа договор за четири срещи в европейската ММА организация FNC в средна категория.

Първия си мач от веригата през април той спечели с победа, но едва преди броени дни претърпя поражение с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.