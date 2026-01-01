Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще контролира в реално време отпускането на лекарства, за които заплаща Здравната каса. Това съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Целта на контрола в реално време е предотвратяване на неоснователни плащания от страна на Касата. Дигиталната проверка ще установява всяко несъответствие между физическата опаковка и отчетения лекарствен продукт в момента на неговото отпускане, като по този начин се заменя досегашният последващ контрол.

Въвеждането на мярката е в отговор на нарушенията, установени от НЗОК при съвместни инспекции с Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Главна дирекция "Национална полиция“ (Икономическа полиция) към МВР. При специализирани проверки в 21 аптеки в 12 области на страната бяха констатирани случаи, при които са установени нарушения, а размерът на неоснователно получените средства от бюджета на Касата надхвърля 1 млн. евро.

Новата система променя изцяло алгоритъма на обслужване на предписанията в аптечната мрежа. При обработката на рецептата съответният аптечен софтуер автоматично сканира 2D кода на опаковката и препраща съдържащия се в него GTIN код директно към НЗИС, едновременно с останалите данни за изпълнението. В същия момент централната система извършва незабавна автоматична сверка на изпратения код с националния номер на предписания и отчетен лекарствен продукт. В случай че бъде установено каквото и да е разминаване между физическия продукт и софтуерните данни, системата генерира своевременно съобщение за грешка и автоматично отхвърля трансакцията. По този начин отпускането се блокира напълно още на гишето и преди фармацевтът да е финализирал продажбата, а пациентът да е напуснал обекта.

Досега подобни несъответствия се идентифицираха на етап последващ контрол, месеци след извършване на плащанията. Новият контролен модул, разработен от "Информационно обслужване“ АД, измества проверката в момента на отпускане, като по този начин елиминира възможностите за отчитане на по-скъпи или неотпуснати продукти. Новата функционалност надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г. По данни на „Информационно обслужване“ АД внедряването му, заедно с онлайн контрола при предписване, вече е довело до намаляване на грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%, допълниха от пресцентъра.

От Българския фармацевтичен съюз посочиха във Фейсбук, че от 1 ноември 2026г. НЗОК въвежда предварителна проверка в реално време по отпускането на лекарствени продукти чрез нова контрола, като ще бъде проверявано дали уникалният верификационен код от всяка отпускана опаковка отговаря на предписания в рецептата лекарствен продукт.