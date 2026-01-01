13 души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция на територията на Софийска област. В хода на проверките са открити три автомобила, издирвани от властите в Гърция, Великобритания и Германия, съобщиха от СДВР.

Акцията е започнала в 6:00 часа сутринта и се провежда от екипи на Областната дирекция на МВР – София и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Основните цели са противодействие на битовата престъпност, превенция на изборните престъпления, опазване на обществения ред и подобряване на пътната безопасност.

26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийска област

По данни на полицията към 14:00 часа са проверени 946 души и 789 моторни превозни средства. Съставени са 60 акта и 216 фиша, а техническите средства са заснели 121 нарушения на ограниченията на скоростта.

Проверени са също 57 търговски обекта, 20 заложни къщи, 17 казина и 16 офиса за бързи кредити.

Откриха три автомобила, издирвани в чужбина

Сред по-характерните случаи е установяването на три автомобила, обявени за международно издирване.

ОДМВР - София

При проверки на частни адреси в Етрополе полицейските служители са открили „Тойота“, издирвана от Гърция, и „Мерцедес“, издирван от Великобритания.

В село Равнище служители на Районното управление в Правец са установили и иззели „Фолксваген“, обявен за издирване от германските власти.

Задържаха шофьори за различни нарушения

В Костенец е задържан мъж, управлявал автомобил с отнето свидетелство за управление. На водача е съставен акт, а регистрационните табели на колата са свалени като принудителна административна мярка.

В Елин Пелин е задържан криминално проявен и осъждан мъж, който шофирал автомобил с прекратена регистрация. По случая е образувано бързо производство.

При друга проверка в Ботевград полицаите установили водач, седнал зад волана с 1,72 промила алкохол. Мъжът е задържан, а срещу него е започнато бързо производство.

Специализираната операция е насочена както към противодействие на престъпността, така и към предотвратяване на нарушения, свързани с изборния процес и безопасността на движението.