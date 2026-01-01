Спецакция се провежда във Великотърновско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Велико Търново

Директорът на ОД на МВР старши комисар Марин Маринов лично проконтролира дейността на полицейските служители, участващи в акцията.

Тя е за предотвратяване на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и за противодействие на битовата престъпност.

ОД на МВР-Велико Търново

Проверяват се адреси, автомобили, лица, търговски обекти и заложни къщи. Операцията има и превантивен характер и ще продължи до късните часове.

ОД на МВР-Велико Търново

Резултатите от нея ще бъдат оповестени след приключването ѝ. Тя се реализира от служиели на ОДМВР-Вело Търново и ЗЖУ-Русе.