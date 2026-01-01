Промените в законодателството, направени без принцип, създават сериозен фискален риск, каза социалният министър Наталия Ефремова по време на блиц контрола в социалната комисия. Тя отговори на въпрос на Мария Тодорова от „Прогресивна България“, свързан с одитния доклад на Сметната палата и плащания от бюджета на Националния осигурителен институт.

Изводът, който се налага, е, че промените в законодателството, когато се правят без спазване на принципите, с политически цели, създават сериозен фискален риск, изтъкна министърът. Пример за това е, когато макар и справедливо, търсено с цел подкрепа на хората, в случая пенсионерите, беше взето решение ковид добавката да е през осигурителната, а не през социалната система. Към днешна дата в резултат имаме около 1 млрд. евро допълнителен разход, което формира дефицит.

Министър Ефремова: Няма проблеми с текстовете за минималната заплата и стажа

Анна Бодакова от „Демократична България“ зададе въпрос дали е извършена проверка от Агенцията за качество на социалните услуги на частен дом за възрастни хора в София от резидентен тип с 55 д,ши, настанени в него. По думите на депутата има жалби за лошо качество на грижата.

Правят се проверки, указанията от моя страна са, че когато има данни за отнемане на лиценз, той да бъде отнет, отговори министър Наталия Ефремова.