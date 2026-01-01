Според социалния министър Наталия Ефремова няма проблеми с текстовете от държавния бюджет, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж и внесените конституционни жалби от политическите сили- ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“, както и намерението за такава на омбудсмана.

Ефремова присъства в Симитли на тържественото отбелязване на 15 години от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция.

По думите ѝ всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд (КС). "Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени", посочи министърът в отговор на журналистически въпрос. Ефремова добави, че тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.

"Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери, отговори още тя на въпрос за стабилността на държавното осигуряване. От държавния бюджет има трансфери – и това е решение отпреди години, за да поддържаме сравнително ниски нива на осигурителните вноски", обясни Ефремова. С паралелни мерки, които повишават приходите, ще се опитаме да поддържаме доверие в системата и в стабилността ѝ, добави тя.

По думите ѝ очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс.

В момента това, което ще започне със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), е строителство на множество нови социални услуги - много голяма част ще са за хора с деменция и други заболявания, които изискват грижа извън домашната среда, посочи министърът.

Над 380 млн. евро обезпечи ПВУ, с които общините успяха да обновят и ремонтират домове за стари хора, изтъкна още тя. Почти 200-230 нови социални услуги са завършени – в дневни центрове и резидентни услуги.

Осигурено е и финансирането на работещите в тази сфера, посочи министърът. На въпрос за дали държавата ще осигури финансиране на тези услуги, Ефремова отговори, че ма две опции за всички общини - или през Програмата за развитие на човешките ресурси с проектно финансиране, докато се създаде услугата, или директно като държавно делегирана дейност. Ще използваме и двете форми на финансиране, за да обезпечим безпроблемното предоставяне на самите услуги, подчерта Наталия Ефремова.